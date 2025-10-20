Sheinbaum lamenta la «división» de la izquierda en Bolivia tras la victoria de Rodrigo Paz

Ciudad de México, 20 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó este lunes la división interna entre las fuerzas progresistas en Bolivia, tras la victoria de Rodrigo Paz, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país suramericano, y afirmó que la unidad es esencial para los movimientos de transformación en América Latina.

“Desde la perspectiva de los movimientos progresistas en América Latina, es una pena que se hayan dividido ahí en Bolivia”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionada sobre los comicios bolivianos.

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que el domingo Paz se impusiera con el 54,61 % de los votos frente al 45,39 % que obtuvo el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga, según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral, con el 97,86 % de las actas procesadas.

La victoria de Paz puso fin a una era de dos décadas de Gobiernos de izquierda en el país andino.

Sheinbaum, quien llegó al poder impulsada por el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), defendió que la cohesión interna es clave para mantener el respaldo popular.

“Para nuestro movimiento es muy importante la unidad. A veces se minimiza eso”, sostuvo, al advertir que la fragmentación política suele debilitar a los proyectos de gobierno.

“Hablando ya políticamente del movimiento de transformación, es muy importante permanecer en unidad porque cuando te divides, pues es cuando pierdes fuerza con la gente, con el pueblo”, añadió.

La mandataria no mencionó a candidatos o partidos bolivianos en específico, pero sus declaraciones se producen tras las elecciones del domingo en Bolivia, en medio de la ruptura entre sectores del Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó bajo el liderazgo de Evo Morales.

México ha respaldado históricamente a gobiernos de izquierda en la región y Sheinbaum ha reiterado su apoyo a la integración latinoamericana desde una visión progresista.

El futuro nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz, asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre para reemplazar a Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que gobierna desde el 2006, salvo en el breve periodo de la presidenta Jeanine Añez (2019-2020). EFE

