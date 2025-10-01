Sheinbaum llama a “cumplirle al pueblo” de México al celebrar su primer año

2 minutos

Ciudad de México, 1 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró escuetamente este martes su primer aniversario al frente del país al celebrar una aprobación ciudadana de más del 70 %, según encuestas, y destacar que su principal compromiso es cumplirle al pueblo y “mantener la convicción”.

“Hay que cumplirle al pueblo, eso es lo importante”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina, sin querer dar mayores detalles sobre su evaluación de estos 365 días al frente del Gobierno.

“Tenemos que cumplir los 100 puntos (marcados en el arranque su mandato) y además seguir gobernando con honestidad, con principios y con nuestras causas”, añadió.

Sheinbaum, la primera mujer en gobernar México, asumió la presidencia el 1 de octubre de 2024 tras ganar las elecciones con más de 35 millones de votos.

La gobernante mexicana heredó un proyecto de continuidad de la llamada Cuarta Transformación, impulsada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), con énfasis en programas sociales, infraestructura pública y centralización energética.

Durante su campaña, recordó, su lema sintetizaba tres ejes: “Honestidad, amor al pueblo y resultados”.

Cuestionada sobre cómo definiría este primer año con un solo adjetivo, destacó su pertenencia a un movimiento colectivo.

“Yo creo que en nosotros lo más importante -digo nosotros porque somos nosotros (…) todos venimos de un movimiento social, de la lucha por la democracia, de la lucha por el bienestar del pueblo, de la lucha por las libertades- y yo creo que lo más importante es mantener la convicción”, señaló.

Insistió en que su gobierno se sostiene en una motivación ética.

“La convicción es como el amor. Y es eso, es lo que te jala, es lo que te mueve, es lo que (…) que no puedes fallar. Porque hay una convicción de servicio al pueblo por encima de todo. Más allá de si somos mujeres o hombres”, aseveró Sheinbaum, de 63 años.EFE

csr/afs/rf

(foto)(video)