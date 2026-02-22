Sheinbaum llama a la «calma» tras violencia en México por muerte de El Mencho

Ciudad de México, 22 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este domingo a la población a mantenerse «en calma», tras el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que derivó en diversos bloqueos de carreteras y otras reacciones violentas.

En un mensaje en redes sociales, la mandataria afirmó que existe «absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados» y aseguró que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la «mayor parte del territorio nacional» las actividades se desarrollan con «plena normalidad».

«Debemos mantenernos informados y en calma», subrayó Sheinbaum. EFE

