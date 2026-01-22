Sheinbaum minimiza choque entre Trump y Carney y defiende acuerdo comercial

Ciudad de México, 22 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que su Gobierno trabajará para que no se rompa el acuerdo comercial de Norteamérica, tras el intercambio de declaraciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante el Foro Económico Mundial de Davos.

“Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa (el acuerdo). Y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial”, afirmó la mandataria, en referencia al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde 2020.

Sheinbaum restó importancia a las diferencias expresadas en Davos y rechazó calificarlas como un enfrentamiento directo.

“Yo no lo llamaría un choque de discurso, sino sencillamente son distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional”, señaló.

En ese contexto, explicó que su gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo con ambos países, aunque reconoció que aún no ha conversado recientemente con el primer ministro canadiense.

“Entonces, vamos a trabajar, no he hablado recientemente con el primer ministro Carney. Nos hemos buscado y vamos a tratar de tener una conversación y por supuesto con el presidente Trump, todas las negociaciones que tienen que ver con el acuerdo comercial”, indicó.

La presidenta detalló además que México mantiene una agenda activa de trabajo con Washington en materia comercial y de seguridad.

“La próxima semana el secretario (mexicano de Economía, Marcelo) Ebrad va a Washington a seguir trabajando sobre los temas comerciales”, dijo, sin precisar más detalles.

Añadió que ya hay equipos mexicanos en Estados Unidos dando seguimiento a los acuerdos bilaterales.

“Esta semana en este momento está un equipo de trabajo para darle seguimiento al acuerdo o al entendimiento de seguridad que está coordinado por el subsecretario Roberto Velasco, de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, expuso.

Asimismo, señaló que autoridades de seguridad y procuración de justicia sostienen reuniones con sus contrapartes estadounidenses.

“Hay un grupo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de la República que se encuentra en este momento con sus homólogos (…) en Estados Unidos, en Washington también”, agregó.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de que, en Davos, Trump expresara su desagrado con el discurso de Carney, quien advirtió de que el «viejo orden mundial» basado en normas ya no existe, ni volverá a existir, por las luchas entre las grandes potencias mundiales.

Carney, que en ningún momento se refirió a Trump o Estados Unidos, añadió que el resto del mundo debe dejar de fingir y que debería presentar un frente común para evitar ser engullidos por las grandes potencias.

Al respecto, Trump dijo que el primer ministro canadiense «no fue muy agradecido» a pesar de recibir muchas cosas gratis.

México ha insistido en que la continuidad y estabilidad del T-MEC es clave para la integración económica regional, la atracción de inversiones y el crecimiento de los tres países de América del Norte. EFE

