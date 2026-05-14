Sheinbaum niega la participación de la CIA en la muerte de un narco en México

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó el miércoles que agentes de la CIA operen en territorio nacional, tras reportes sobre la participación de la agencia estadounidense en la muerte de un narcotraficante en la capital mexicana a finales de marzo.

Sheinbaum ha rechazado la ayuda militar de Washington para luchar contra el tráfico de drogas, aun bajo la presión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que acusa a las autoridades mexicanas de «no hacer su trabajo».

La mandataria calificó de «mentira» un reporte publicado el martes por la cadena CNN que indicó que la CIA facilitó la muerte de un integrante de nivel medio del Cártel de Sinaloa por la explosión de un artefacto mientras viajaba en auto.

«Imagínense el tamaño de la construcción mentirosa» de la nota, cuestionó Sheinbaum en su rueda de prensa matutina.

«Es falso que operan agentes de la CIA en territorio» mexicano, insistió. «Hay permisos para agencias de los Estados Unidos que están perfectamente marcadas por la Constitución y la ley de Seguridad Nacional».

La CIA calificó por su parte de «falsa y sensacionalista» la nota de la CNN.

«México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional», escribió la víspera el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en X.

El reportaje de CNN llega semanas después de que fuera revelada la presencia de al menos dos funcionarios estadounidenses en un operativo antinarcóticos en el norteño estado de Chihuahua.

Según medios de Estados Unidos, ambos pertenecían a la CIA y su presencia solo se conoció debido a que fallecieron en un accidente de tránsito cuando regresaban de la operación.

El gobierno de Sheinbaum reportó que los agentes carecían de autorización formal para operar en el país y que las instituciones federales no fueron informadas de su estancia.

La fiscalía general abrió una investigación sobre el caso.

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