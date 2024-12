Sheinbaum niega que estudiantes de química elaboren fentanilio para el Cártel de Sinaloa

Ciudad de México, 2 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este lunes que estudiantes universitarios de química elaboren fentanilo para el Cártel de Sinaloa, como publicó The New York Times, al que acusó de inspirarse en la serie ‘Breaking Bad’ (2008-2013) para elaborar el reportaje.

“Esto que sale en el New York Times de que son jóvenes mexicanos, estudiantes de química, que están desarrollando drogas, no necesariamente (ocurre), empezó en otro lado, y que yo sepa, que haya visto, lo único que he visto es una serie de televisión de Estados Unidos», declaró la mandataria en su conferencia matutina.

La gobernante mexicana cuestionó la veracidad del artículo que divulgó el diario estadounidense el domingo con universitarios de química, profesores y reclutadores del Cártel de Sinaloa sobre el presunto empleo de estudiantes para producir fentanilo y precursores químicos en laboratorios de la organización criminal.

Los jóvenes reciben entre 800 y 1.000 dólares al mes en Sinaloa, estado del noroeste de México, para elaborar fentanilo más potente y encontrar una sustitución a los precursores químicos de Asia, según lo que escribió el medio.

Pero Sheinbaum expresó que el reporte «a lo mejor lo sacaron» de la serie de ‘Breaking Bad’ en la que el actor Bryan Cranston interpreta a un profesor de química de secundaria, Walter White, que se dedica a elaborar drogas tras descubrir que tiene cáncer terminal.

“Hoy pregunté en el gabinete y no hay información sobre esto, ayer le preguntaba a Paulina (coordinadora de Comunicación Social) porque hay una serie, pero que ocurre en Nuevo México, hay una serie muy conocida que recibió muchos premios ahí de un profesor de química en Estados Unidos que hace apología de esto», expresó.

El reportaje se publica mientras crece la presión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para que México controle el tráfico de fentanilo, en particular por el amargo de aranceles del 25 % por este problema y la migración.

La mandataria argumentó que «la crisis de los opioides, del consumo de opioides en Estados Unidos, es producto de las farmacéuticas», pues «hay documentos, está reconocido por asociaciones».

“Vamos a renovar toda la campaña contra la adicción a las drogas y en particular al fentanilo porque, afortunadamente, en México todavía no tenemos un problema de adicción a los opioides que lleva a muertes por sobredosis, este es un problema que tiene Estados Unidos y tiene Canadá», sostuvo. EFE

