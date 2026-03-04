Sheinbaum niega que operativo contra El Mencho respondiera a presiones de EE.UU.

Ciudad de México, 4 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este miércoles que el operativo que derivó en la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho el pasado 22 de febrero se debiese a presiones del Gobierno de Estados Unidos.

“No fue ese el objetivo (bajar la presión de Estados Unidos). Es muy importante y quiero repetirlo. Esta persona tenía una orden de aprehensión o varias”, subrayó.

Explicó, por ello, que el despliegue militar buscaba cumplimentar mandamientos judiciales y que las fuerzas federales respondieron a una agresión.

“Entonces, el operativo fue para detenerlo. El problema es que recibieron agresiones, la Secretaría de la Defensa Nacional, y respondió en el momento”, indicó.

La presidenta enfatizó que la acción no obedeció a exigencias externas, e insistió en que sólo hubo intercambio de información con EE.UU.

“Pero no se hizo de ninguna manera ni por la presión de Estados Unidos ni mucho menos. Claro, hay información de inteligencia de los Estados Unidos que se utilizó en específico”, puntualizó.

Sheinbaum adelantó además que el próximo viernes visitará la ciudad de Guadalajara (oeste), a casi dos semanas del operativo militar en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos.

Según las autoridades, la ola de violencia tras la operación militar dejó un saldo de 25 integrantes de la Guardia Nacional y más de 30 miembros del CJNG fallecidos, sumado a cortes en carreteras, quemas de gasolineras, vehículos, transporte de carga y establecimiento comerciales.

El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. EFE

