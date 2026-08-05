Sheinbaum no irá a investidura del presidente de Colombia y enviara representación oficial

Compartir

2 minutos

Ciudad de México, 5 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este miércoles su asistencia a la toma de posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pero aseguró que su Gobierno enviará una representación oficial, aunque aún no ha definido qué funcionario asistirá a la ceremonia prevista para este 7 de agosto.

«Va a ir alguien del Gobierno, todavía no tenemos determinado quién va a estar ahí, pero habrá alguna representación», respondió la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionada sobre la presencia de México en la investidura del nuevo jefe de Estado colombiano.

Con este anuncio, Sheinbaum descartó asistir personalmente a la ceremonia, pero confirmó que México mantendrá representación en un acto que marcará el inicio del Gobierno de De la Espriella, ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en junio.

La toma de posesión estará marcada por un inusual contexto político tras la tensa relación entre el presidente saliente, Gustavo Petro, y su sucesor.

Desde las elecciones, Petro ha cuestionado públicamente el resultado de los comicios, mientras De la Espriella suspendió temporalmente el proceso de transición al acusar al Gobierno saliente de desconocer su triunfo electoral.

La ceremonia, prevista para este viernes, reunirá a jefes de Estado, representantes gubernamentales y delegaciones internacionales, entre ellas la de México, aunque hasta ahora el Ejecutivo mexicano no ha precisado el nivel de la representación que acudirá al acto.

La decisión de Sheinbaum mantiene la práctica diplomática de México de participar en los cambios de Gobierno de la región mediante delegaciones oficiales cuando el jefe del Ejecutivo no asiste personalmente.

La relación entre México y Colombia atraviesa una etapa de cooperación en temas como comercio, migración y seguridad, además de su participación conjunta en mecanismos regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza del Pacífico, aunque el cambio de Gobierno en Bogotá abre una nueva etapa en los vínculos bilaterales. EFE

csr/jsm/jrg

(Foto)