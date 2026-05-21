Sheinbaum no ve “gran riesgo” para remesas pese a orden de revisión de Trump

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Ciudad de México, 21 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que su Gobierno no observa “un gran riesgo” para el envío de remesas tras la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para endurecer la supervisión financiera sobre migrantes sin documentos, aunque indicó que la medida está bajo análisis.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum explicó que su gobierno revisa los alcances de la orden, que instruye al Departamento del Tesoro estadounidense a reforzar controles para detectar fraudes, lavado de dinero y operaciones financieras ligadas a migrantes sin autorización legal para trabajar.

“Se está haciendo el análisis de qué posibles implicaciones pueda tener para el envío de recursos a sus familias (…) Pero hasta ahora no vemos un gran riesgo, pero de todas maneras es importante hacer el análisis”, declaró.

La mandataria detalló que el Gobierno mexicano busca precisar el alcance de la medida, particularmente sobre el uso de números fiscales individuales (ITIN) por parte de personas sin documentos para abrir cuentas bancarias o enviar dinero.

“Realmente ¿qué es lo que plantea? Que hay que investigar si un número a través del cual las personas que no tienen documentos en Estados Unidos puedan abrir una cuenta o enviar (…) un envío”, explicó.

La orden ejecutiva firmada por Trump busca “restaurar la integridad del sistema financiero” de Estados Unidos y ordena al Tesoro aumentar el monitoreo de transferencias transfronterizas de bajo monto —como remesas— al considerar que pueden ser usadas para lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas o financiamiento ilícito.

Pese a ello, Sheinbaum sostuvo que la mayoría de los mexicanos en Estados Unidos cuentan con algún estatus legal y están plenamente integrados a la economía estadounidense.

“La mayoría tienen papeles, la gran mayoría. De 40 millones de mexicanos son alrededor de 4 millones solo el 10% que no tiene algún documento en Estados Unidos”, afirmó.

La presidenta también rechazó la visión migratoria de la actual administración estadounidense y defendió el papel económico de los migrantes mexicanos.

“Las mexicanas y los mexicanos que están en Estados Unidos (…) son parte de la vida económica, cultural, social (…) ayudan a la economía de Estados Unidos en todos los sentidos”, dijo.

Incluso, argumentó que, de considerarse una economía independiente, la comunidad mexicana en Estados Unidos tendría una dimensión global relevante.

“Representan, salió hace poco (…) la sexta economía mundial en Estados Unidos. O sea, si se tomara como una economía, lo que genera, pues es de ese tamaño”, señaló.

Sheinbaum insistió en que México apuesta por la cooperación para el desarrollo como mecanismo para reducir la migración irregular y destacó que los flujos migratorios hacia Estados Unidos han disminuido en 97,5 % desde su pico registrado en diciembre de 2022.

Las remesas enviadas por mexicanos en el extranjero representan cerca del 3,5 % del producto interno bruto (PIB) de México y han alcanzado niveles récord en años recientes, por lo que cualquier restricción en su envío genera preocupación sobre su impacto económico. EFE

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