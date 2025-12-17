Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica del Ejecutivo de México

Ciudad de México, 17 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, designó este miércoles a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica del Ejecutivo, en sustitución de Ernestina Godoy Ramos, quien asumió como fiscal general hace dos semanas.

En su nuevo cargo, remplazará a Godoy Ramos, quien el 3 de diciembre pasado fue nombrada titular de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, luego de que Sheinbaum le ofreciera la titularidad de una embajada de un «país amigo», en medio de críticas a su gestión y sin ofrecer detalles.

Hasta ahora, Damián Peralta se había desempeñado como subsecretaría de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), según indicó un comunicado.

En dicho cargo, detalló la nota, la funcionaria estuvo al frente «de la estrategia de atención a las causas de la violencia, modelo que articula la prevención con visión jurídica, social y de derechos humanos».

Previamente, fue directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF CDMX), puesto que ocupó durante cuatro años, desde diciembre de 2018.

En el mismo periodo, fue secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), «desde donde impulsó políticas públicas enfocadas en la protección integral, la transversalización de derechos y el fortalecimiento institucional».

Damián Peralta, de 53 años, también fue secretaria particular de Sheinbaum durante el primer año de su mandato como jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023).

La nueva consejera jurídica de la presidenta mexicana es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, y maestra en Educación. EFE

