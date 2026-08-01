Sheinbaum ofrece universidad pública a rechazados tras nuevo examen de la UNAM de México

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Ciudad de México, 1 ago (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ofreció este sábado un lugar gratuito en la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) a quienes no consigan ingresar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) después del examen presencial de control con el que la institución revisará su polémico primer proceso de admisión en línea.

«Si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que pueda estudiar de manera gratuita», afirmó la mandataria durante una visita a Santo Domingo Tonalá, en la región Mixteca del sureño estado de Oaxaca.

Sheinbaum sostuvo que, más allá de las anomalías detectadas en la prueba, «lo importante es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar en la universidad» puedan hacerlo.

La presidenta explicó que ha pedido al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que se coordine con la rectora de la UNRC, Alma Xóchitl Herrera, y exploren la participación de otras instituciones de educación superior.

«Ayer le pedí a Mario Delgado que se pusiera a trabajar con la rectora de la Universidad Rosario Castellanos y también con otras universidades si quieren hacerlo para que todas y todos los jóvenes que realicen este examen no se queden sin escuela, sino que puedan seguir estudiando», señaló.

La oferta llega un día después de que la UNAM aceptara la recomendación de una comisión técnica para aplicar presencialmente un examen de control, después de detectar resultados atípicos y posibles irregularidades en el primer concurso de ingreso a licenciatura realizado completamente por internet.

La nueva evaluación alcanzará a unas 58.000 personas, cerca de un tercio de los 158.712 aspirantes que se presentaron la prueba original.

La controversia aumentó después de que hubiera muchas puntuaciones altas y surgieran denuncias sobre posibles apoyos externos, suplantación de identidad y uso de herramientas de inteligencia artificial por algunos aspirantes.

La propia universidad había utilizado IA como apoyo para vigilar el examen, junto con supervisión humana, y canceló alrededor del 2 % de las pruebas por conductas contrarias a su normativa.

La UNAM presentó además una denuncia penal el 3 de julio contra personas y empresas que, según la institución, vendieron servicios fraudulentos para sustentar la prueba.

Paralelamente, aspirantes rechazados marcharon en Ciudad Universitaria para exigir la reposición presencial del examen y mayor transparencia, mientras algunos seleccionados reclamaron que se respetaran los resultados que aseguran haber obtenido de manera legítima. EFE

jsm/agf

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