Sheinbaum pedirá a Macron la devolución de códices históricos en su visita a México

3 minutos

Ciudad de México, 6 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que la visita oficial del presidente de Francia, Emmanuel Macron, incluirá una reunión, mañana, viernes, donde abordarán temas históricos y culturales, especialmente la devolución de códices mexicas; además de la relación económica y el acuerdo comercial entre México y la Unión Europea (UE)..

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta mexicana detalló que a la reunión la acompañará un equipo integrado por las secretarías de Relaciones Exteriores, Economía, Cultura, Hacienda y Ciencia, Tecnología e Innovación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) además de la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez.

El asesor político de la Coordinación General de Comunicación Social, José Alfonso Suárez del Real, explicó el alcance del intercambio cultural y la relevancia del códice Azcatitlán, que México está pidiendo a Francia.

“Se estará hablando acerca de la importancia de activar una comisión especial que nos permita tener a la brevedad (…) el bicentenario de relaciones entre México y Francia y dentro de este marco el código azteca y plan, cuya importancia es fundamental para conocer el desarrollo de lo que fue México Tenochtitlan desde su fundación hasta el principio del siglo XVII”.

Detalló que el documento permitirá conocer “quiénes eran los gobernantes mexicas que permanecieron después de la conquista como titulares de los cuatro barrios y de Tlatelolco, qué tipo de actividades hacían”, y aseguró que “va a ser de enorme interés para el pueblo mexicano”.

Sobre el Códice Borbónico, otro de los reclamos de México, precisó que su tratamiento es distinto.

“Ese sigue otra ruta que es la legislativa. Ese tema se tratará de forma distinta y en paralelo, no en la visita”, ya que depende de discusiones en la Asamblea Nacional francesa, donde “ya hubo una nueva iniciativa de restitución de patrimonio cultural a pueblos africanos que abre la oportunidad de tratar el caso México”.

Según Suárez del Real, la restitución ha sido solicitada formalmente por una comunidad ñañú, al tratarse de un documento bajo resguardo del Parlamento francés.

Rumbo a los 200 años de relaciones diplomáticas

Por último, Sheinbaum agregó que también se discutirá la relación económica y el acuerdo comercial con la Unión Europea, cuya modernización está prevista para 2026.

“Vamos a hablar de relación económica, del acuerdo comercial que se renueva en el 2026 con la Unión Europea y cómo va a participar Francia, esencialmente, y colaboración en temas de ciencia, cultura e innovación”, remarcó la mandataria.

El presidente francés llegará a México, en su primera visita oficial desde la llegada de Sheinbaum al poder en 2024, procedente de Brasil donde asiste a la reunión de jefes de Estado de la COP30 en a ciudad brasileña de Belém.

La visita de Macron se inscribe en un periodo de fortalecimiento de vínculos, rumbo a la conmemoración de 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, que se iniciaron en 1830. EFE

