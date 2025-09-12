Sheinbaum pide «precaución» a mexicanos en EEUU por posibles redadas por festejos patrios

Ciudad de México, 12 sep (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió este viernes a los ciudadanos de su país residentes en Estados Unidos para que tomen precauciones durante los festejos por la independencia mexicana, que se conmemora el próximo lunes, ante el riesgo de posibles redadas migratorias.

Desde el Palacio Nacional, Sheinbaum aclaró que más allá de un llamado a que no celebren” se trata de “que tengan precaución”, en medio de redadas en diversos estados de EE.UU. derivadas de la agresiva política migratoria que ha impulsado el presidente Donald Trump.

“Sí, más que, que no celebren, que tengan precaución. Esa es la orientación que dio que la Cancillería”, declaró Sheinbaum en conferencia de prensa, a escasos tres días de encabezar los festejos por la Independencia de México, con el tradicional ‘Grito de Dolores’ desde el balcón de Palacio Nacional.

La mandataria también aclaró que las celebraciones oficiales no se cancelarán y que los consulados mexicanos en Estados Unidos seguirán realizando actos conmemorativos este año.

“En los consulados siempre se hace el Grito y se va a hacer en todos los consulados de México en el mundo, no solamente en Estados Unidos, es una celebración de nuestra independencia”, enfatizó.

No obstante, Sheinbaum explicó que, dadas las condiciones actuales en el país vecino, se pidió a los migrantes acercarse a sus consulados y coordinar con las autoridades consulares la manera más segura de conmemorar la fecha.

La presidenta reveló también que su Gobierno informó a las autoridades estadounidenses sobre las celebraciones mexicanas, sin que hayan recibido una respuesta oficial.

La advertencia se produce después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advirtiera el jueves que los mexicanos en EE.UU. eviten participar en actos que los pongan en riesgo de arrestos por parte de agentes del Centro de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En lo que va de la administración de Donald Trump, iniciada el 20 de enero, hasta el 9 de septiembre, han sido repatriadas a México 92.583 personas desde Estados Unidos. EFE

