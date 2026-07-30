Sheinbaum pide a EE.UU no usar a México en campaña electoral tras críticas de congresista

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Ciudad de México, 30 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reclamó este jueves a EE.UU que «no usen» al país latinoamericano como «piñata» en la campaña electoral para las elecciones de medio mandato de noviembre, después de que el congresista republicano Carlos Giménez acusara al Gobierno mexicano de «socavar» la política estadounidense hacia Cuba.

«México no debe ser tema de su campaña porque tienen sus problemas en Estados Unidos. México no es piñata de nadie. No usen a México para su campaña», declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

La reacción de Sheinbaum se produce después de que el congresista Carlos Giménez, de origen cubano, asegurara que la presidenta mexicana, con su apoyo humanitario a La Habana, «está perpetuando a la dictadura más longeva de la región». EFE

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