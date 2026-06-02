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Sheinbaum pide al embajador de EE.UU. que “respete los asuntos internos” de México

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Ciudad de México, 2 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este martes al embajador Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, que “respete los asuntos internos” de México, luego de que el diplomático hiciera un llamado para dejar la discusión política fuera de la lucha contra el narcotráfico.

“Hay que recordar que es importante que el embajador se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y los mexicanos”, manifestó la mandataria durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional. EFE

abz/afs/jrg

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