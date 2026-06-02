Sheinbaum pide al embajador de EE.UU. que “respete los asuntos internos” de México

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Ciudad de México, 2 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este martes al embajador Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, que “respete los asuntos internos” de México, luego de que el diplomático hiciera un llamado para dejar la discusión política fuera de la lucha contra el narcotráfico.

“Hay que recordar que es importante que el embajador se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y los mexicanos”, manifestó la mandataria durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional.

Sheinbaum consideró fundamental que la tarea diplomática se remita a los “temas de coordinación y colaboración”, ya que aseguró que los embajadores de México en el mundo, incluido el de EE.UU., “no opinan sobre los asuntos políticos de los países”.

“Nuestra Constitución establece claramente la autodeterminación de los pueblos y el respeto, la no intervención”, sentenció la jefa de Estado.

En esa misma línea, recordó el discurso que pronunció el pasado domingo, en el marco del segundo aniversario de su triunfo electoral, en el que acusó a Washington de injerencista y convocó al pueblo de México a informarse sobre “la transformación y la defensa de la soberanía nacional”.

“Aprovecho para seguir haciendo esta invitación, a todos nos corresponde entender lo que estamos viviendo, tener buena relación con Estados Unidos, pero pidiendo siempre el respeto a nuestra soberanía, eso es un asunto no solo de la presidenta, es un asunto de todas y de todos los mexicanos”, argumentó la presidenta.

La respuesta por parte de Sheinbaum se da luego de que el canciller estadounidense publicara en redes sociales que “la lucha contra los carteles debe unirnos, no dividirnos”.

“Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los carteles”, apuntó Johnson.

“Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”, añadió el embajador.

El cruce de mensajes se da en un contexto ríspido entre los dos países, una tensión que se acrecentó desde que EE.UU. acusó a diez funcionarios mexicanos, entre ellos, el gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de crímenes de narcotráfico y posesión de armas. EFE

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