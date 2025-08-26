Sheinbaum pide denuncia formal sobre supuestos sobornos de ‘El Mayo’ a políticos mexicanos

Ciudad de México, 26 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este martes que debería existir una denuncia formal sobre la confesión de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien durante su juicio en Estados Unidos aseguró que durante décadas sobornó a políticos y militares mexicanos.

“Pues tendría que haber una denuncia. O sea, porque puede decir este tema (que corrompió), pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó, tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular”, aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de la gobernante mexicana ocurre luego de que el lunes, Zambada se declarara culpable ante un tribunal de Nueva York, donde admitió que participó en actos de corrupción con autoridades mexicanas, entre ellos elementos del Ejército.

Zambada, que estaba acusado de un total de 17 cargos, reconoció haber liderado una organización criminal -el Cartel de Sinaloa- de forma continuada desde enero de 1989 hasta enero de 2024 y haber participado en blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico.

Cuando los periodistas insistieron a Sheinbaum sobre el tema, la mandataria se limitó a sugerir a la prensa investigar para saber a qué personajes se refiere Zambada.

Asimismo, resaltó que Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), puso “al mismo nivel” a Zambada y a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), condenado a más de 38 años de cárcel en EE.UU. por delitos de narcotráfico y colaboración con el crimen organizado.

“Lo que más me llamó la atención el día de ayer fue lo que dijo el director de la DEA: ‘Hemos derribado a tres grandes narcotraficantes: el primero, García Luna; el segundo, ‘El Chapo’; el tercero, El Mayo’. Pone el director de la DEA al mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue el secretario de Seguridad de Calderón”, expresó.

Las autoridades estadounidenses esperan que ‘El Mayo’ aporte información útil en su lucha contra el narcotráfico a cambio de beneficios carcelarios fruto de un acuerdo de cooperación entre las partes.

Zambada quedó detenido en julio del año pasado tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa (Nuevo México, EE.UU.) en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, quien, según El Mayo, le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades. EFE

