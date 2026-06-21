Sheinbaum plantea llevar al 60 % la generación eléctrica de la estatal mexicana CFE

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Ciudad de México, 21 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió este domingo que su Gobierno busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y planteó dejarla con el 60 % de la generación eléctrica mediante nuevas plantas e inversión mixta que aportarán más de 32.000 megavatios al sistema eléctrico nacional.

La mandataria hizo el señalamiento durante la inauguración de la central de ciclo combinado González Ortega, en Mexicali, Baja California, en el norte de México, donde defendió a la estatal eléctrica mexicana como empresa pública y eje de la soberanía energética del país.

Sheinbaum sostuvo que, cuando llegó al poder el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la CFE generaba cerca del 30 % de la electricidad nacional, mientras que al cierre de su Administración alcanzó el 54 %.

“Nosotros queremos dejar el 60 % ya con las plantas de inversión mixta para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad”, dijo la presidenta ante trabajadores y directivos de la empresa estatal.

La jefa del Ejecutivo afirmó que su Gobierno tiene la intención de instalar alrededor de 32.000 megavatios adicionales en el sistema eléctrico nacional, de los cuales 22.000 megavatios corresponderían a energías renovables.

Explicó que parte de esos proyectos se impulsarán con esquemas de inversión mixta, en los que se utilizará financiamiento privado, aunque, según dijo, las plantas permanecerán bajo control de la CFE para evitar endeudamiento de la compañía.

La estrategia coincide con el plan eléctrico presentado por su Administración para el periodo 2025-2030, que contempla 51 proyectos de electricidad y busca sumar 22.674 megavatios por parte de la CFE, además de 6.400 megavatios mediante inversión privada.

Sheinbaum enmarcó la política eléctrica en tres principios: soberanía nacional, reducción de impactos ambientales y justicia social.

También defendió la prioridad de las plantas de la CFE en el despacho eléctrico frente a la generación privada.

La central González Ortega, inaugurada este domingo, tuvo una inversión pública de 704 millones de dólares, aporta 653 megavatios de capacidad bruta instalada y prevé generar 5.169 gigavatios hora anuales, según precisaron autoridades en el acto.

La directora general de la CFE, Emilia Calleja, afirmó que la obra reforzará el suministro en Baja California, una región donde el consumo eléctrico aumenta durante los meses de mayor calor por el uso simultáneo de refrigeración y aire acondicionado en hogares, comercios, clínicas e industrias. EFE

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