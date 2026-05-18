Sheinbaum propone aplazar la elección de jueces de México para 2028
El gobierno de México informó el lunes que propondrá al Congreso aplazar para 2028 una elección de jueces para que no coincida con los comicios legislativos y regionales del año próximo.
México elige por voto popular a sus jueces y magistrados, incluyendo los miembros de la Suprema Corte de Justicia, en un ejercicio inédito en el mundo.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la propuesta de aplazar esa elección responde a «la cantidad de puestos que se van a elegir» en 2027, cuando se renueva la cámara de Diputados, 17 de 32 gobernaciones y cientos de cargos locales.
Ya la autoridad electoral había dicho que una elección conjunta sería «inmanejable». La propuesta requiere la aprobación del Congreso y legislaturas regionales.
«Tendrían que ser casillas distintas», señaló la mandataria. «La gente tendría que ir a votar por gobernador, presidentes municipales, diputados y luego moverse a otra casilla para votar por el Poder Judicial».
La primera elección judicial, realizada el 1 de junio de 2025, tuvo una participación de apenas el 13%.
La reforma constitucional para elegir jueces por voto popular la impulsó el antecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), tras choques con la Suprema Corte por fallos en contra de varias de sus iniciativas.
López Obrador, correligionario de Sheinbaum, acusó que el máximo tribunal estaba corrompido y que defendía intereses de las élites.
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