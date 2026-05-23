Sheinbaum propone aumentar las exportaciones de pequeños productores de cacao hacia Europa

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Ciudad de México, 23 may (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, propuso este sábado crear un esquema de precio justo para pequeños productores de cacao de Tabasco y vincularlos al acuerdo global modernizado reciente firmado este viernes con la Unión Europea, a fin de que exporten en mejores condiciones y reciban mayores ganancias.

Durante un acto público en Tabasco, en el sur de México, la mandataria afirmó que los tratados comerciales no deben beneficiar solo a grandes empresas, sino también a productores agrícolas, ejidatarios y comunidades.

“Tenemos que garantizar que beneficien desde abajo, que beneficien al pueblo”, dijo Sheinbaum, al explicar que el acuerdo con Europa puede abrir mejores condiciones para exportar productos agrícolas mexicanos.

La presidenta puso como ejemplo el cacao tabasqueño, del que dijo que debe pasar de venderse como materia prima a integrarse en una cadena con valor agregado.

“El mejor cacao del mundo está en Tabasco”, afirmó, antes de criticar que algunas marcas vendan como chocolate productos que, según sostuvo, contienen apenas “1 % de cacao”.

Sheinbaum pidió al gobernador de Tabasco, Javier May, a autoridades locales y a productores presentar en dos semanas un proyecto para garantizar un precio justo al cacao del estado.

“¿Para qué? Para garantizarle el precio a los productores de cacao de Tabasco. A todos los pequeños productores”, expresó.

La mandataria explicó que el objetivo es evitar que el apoyo dependa de subsidios permanentes y que los productores puedan recibir una mayor ganancia mediante la transformación del cacao en chocolate.

“Eso significa Chocolate para el Bienestar”, señaló, al plantear que el programa gubernamental vincule a los productores con esquemas públicos de comercialización y con la posibilidad de exportar a Europa “a un precio justo”.

Sheinbaum enmarcó la propuesta en su modelo de “economía desde abajo” o “economía social”, al sostener que la producción agrícola mexicana ha estado históricamente en manos de pequeños productores, comuneros y ejidatarios.

“Claro que está bien que haya inversiones, que haya empresas, que se instalen en distintos lugares, que generen empleo”, afirmó, aunque insistió en que el apoyo público debe llegar también al campo.

El planteamiento ocurre después de la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, que actualiza el marco vigente desde 2000 y busca ampliar el comercio, la inversión, la cooperación política, la sostenibilidad, los derechos laborales y el acceso de productos agroalimentarios a ambos mercados. EFE

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