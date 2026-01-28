Sheinbaum reúne a Banxico, Hacienda y banca para revisar perspectivas económicas

3 minutos

(Actualiza con declaraciones del director general de Grupo Financiero Banorte y fuentes de la banca)

Ciudad de México, 27 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este martes en Palacio Nacional una reunión con los principales actores del sistema financiero mexicano, con el fin de revisar las perspectivas económicas del país, el cual está atravesado por la incertidumbre de la próxima negociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En un mensaje en redes sociales, la mandataria mexicana informó del encuentro al que también asistieron la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM) y casi 30 representantes de la banca y funcionarios.

“En Palacio Nacional nos reunimos con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, e integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM) para conversar sobre las perspectivas económicas de nuestro país”, señaló Sheinbaum en su publicación.

La mandataria no ofreció más detalles sobre este diálogo con los economistas del país, el cual ocurre días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que “no necesita” productos fabricados en México ni en Canadá.

A la reunión también asistió el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, y el titular de la Agencia y Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.

Por parte de la ABM, cúpulas del sector financiero mexicano, estuvo su presidente Emilio Romano, también director del Banco of América en el país.

En tanto, entre los banqueros mexicanos destacó Eduardo Osuna, director general del BBVA México; Manuel Romo, director general de Banamex; Jorge Arce, director de HSBC México, y Daniel Becker, de Mifel; Armando Herrera, de Nu.

El director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez, confirmó que la reunión se realizó por la mañana, y describió el diálogo como un ejercicio de coordinación para acelerar prioridades del Plan México.

“La idea ya no es ver para dónde vamos, porque eso ya se dijo, es a qué velocidad tenemos que ir”, afirmó el directivo al presentar los resultados financieros de Banorte al cierre de 2025.

Ramírez señaló que se abordaron compromisos “muy puntuales” para ampliar el crédito, la bancarización y el aseguramiento, y dijo que salió “optimista” por la alineación de objetivos.

Agregó que en la conversación se insistió en “digitalizar todo” y que se habló de identidad y sistemas digitales de cobro, con la expectativa de que en las próximas semanas se anuncien acciones relacionadas con estos trabajos.

Fuentes consultadas detallaron que las peticiones de Sheinbaum se centraron en aumentar de forma conjunta las inversiones en el país, especialmente en áreas de infraestructura, conectividad, energía y el acompañamiento a micro, pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con reportes locales, también se planteó aumentar la formalidad, que es menor al 45 % en México así como crecer el crédito hacia 2030.

Hasta ahora el consenso de analistas privados un crecimiento de 1,3 % para el producto interno bruto (PIB) de México en 2026, mientras el Gobierno mexicano estima un rango de 1,8 % y 2,8 %. EFE

abz-jsm/mjc/rrt

(foto)