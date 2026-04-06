Sheinbaum rechaza el informe de la ONU sobre las desapariciones forzadas en México

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Ciudad de México, 6 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este lunes el reciente informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED), al asegurar que la documentación enviada por el país no fue tenida en cuenta por los expertos del organismo internacional.

«Varios temas no fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento», dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria, en su primera declaración pública desde la publicación del informe de la CED, en la que defendió su compromiso ante la crisis de desaparecidos.

En este sentido, Sheinbaum indicó que el análisis del comité no es «muy exacto» porque «extrapolan» los datos de cuatro estados del 2009 al 2017 a la situación actual a nivel nacional. EFE

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