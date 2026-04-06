Sheinbaum rechaza el informe de la ONU sobre las desapariciones forzadas en México

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Ciudad de México, 6 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este lunes el reciente informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED), al asegurar que la documentación enviada por el país no fue tenida en cuenta por los expertos del organismo internacional.

«Varios temas no fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento», dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria, en su primera declaración pública desde la publicación del informe de la CED, en la que defendió su compromiso ante la crisis de desaparecidos.

En este sentido, Sheinbaum indicó que el análisis del comité no es «muy exacto» porque «extrapolan» los datos de cuatro estados de 2009 a 2017 a la situación actual a nivel nacional.

La mandataria señaló que la CED no es un comité de la ONU, sino que está «vinculado a ella», y destacó que su análisis «queda fuera» de la caracterización de la figura de la desaparición forzada del organismo internacional.

Además, detalló que el Ejecutivo mexicano envió documentación previa al CED sobre el trabajo del país en esta materia desde 2019 o las labores conjuntas con los colectivos de búsqueda, temas que «no fueron tenidos en cuenta» en este informe.

«Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos, la solidaridad que tenemos con madres y padres de familia (…) El trabajo que estamos haciendo para erradicar este terrible delito de la desaparición en nuestro país vinculado principalmente con la delincuencia organizada no tiene nada que ver con la visión de los gobiernos de la Cuarta Transformación (su movimiento político)», señaló.

Recordó que el comité enviará su informe al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con quien establecerán una «relación estrecha» para que «conozca lo que se está haciendo y por qué razones no estamos de acuerdo» con el documento.

El informe del comité de la ONU señala al país norteamericano como el que concentra más acciones urgentes por desaparición forzada que cualquier otra nación del mundo, al tiempo que alerta de que registró un repunte significativo en los últimos meses.

Además, destaca que México acumula 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026 —el 38 % del total global— y solo en los cinco meses más recientes (septiembre de 2025 a febrero de 2026) sumó 40 nuevas solicitudes, más de un tercio del total mundial del periodo.

El Gobierno mexicano confirmó hace semanas que existen más de 130.000 personas desaparecidas en el país, al presentar un informe actualizado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

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