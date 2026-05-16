Sheinbaum rechaza presión extranjera después de que ex altos cargos se entreguen en EE.UU.

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Ciudad de México, 16 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado que «ningún gobierno extranjero» definirá el rumbo del país, en medio de un nuevo foco de tensión con EE.UU. después de que se hayan entregado voluntariamente en ese país dos ex altos cargos mexicanos acusados de proteger al cártel de Sinaloa.

En un evento público en el estado de Yucatán, en el sur de México, Sheinbaum defendió el proyecto político de su movimiento, conocido como la «cuarta transformación», impulsado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

En ese sentido, sin mencionar directamente a Estados Unidos, Sheinbaum aseguró que «ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México».

La mandataria mexicana también lanzó un mensaje contra la corrupción y afirmó que ninguna persona deshonesta puede ampararse en el movimiento oficialista.

«Nadie, ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación del pueblo de México», sostuvo.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren después de que los exsecretarios de Seguridad y de Administración y Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, respectivamente, se entregaran voluntariamente a autoridades de EE.UU., en medio de acusaciones de proteger operaciones de la facción de Los Chapitos del cártel de Sinaloa.

Ambos forman parte de un grupo de diez altos cargos, incluido el gobernador oficialista Rubén Rocha Moya, señalados por Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas a cambio de supuestos sobornos millonarios.

Según informaciones difundidas el viernes, Mérida y Díaz estarían en conversaciones con fiscales estadounidenses como posibles testigos cooperantes, en un caso que amenaza con convertirse en un nuevo foco de presión de Washington sobre México.

Las entregas ocurrieron horas después de una llamada entre Sheinbaum y el presidente estadounidense, Donald Trump, centrada en seguridad y narcotráfico, en un contexto de crecientes presiones desde Washington contra el crimen organizado.

El Gobierno mexicano no ha emitido hasta ahora una postura oficial sobre la entrega de Mérida y Díaz a autoridades estadounidenses.

Desde que se conocieron las acusaciones a finales de abril, Sheinbaum ha insistido en que no existen pruebas públicas contra los cargos públicos acusados de conspirar con el cártel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año. EFE

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