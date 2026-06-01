Sheinbaum rechaza que Trump encabece «ofensiva» contra México

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Ciudad de México, 1 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este lunes que el mandatario estadounidense, Donald Trump, esté detrás de una “ofensiva” contra México y atribuyó las recientes tensiones bilaterales a sectores de la ultraderecha de ambos países que, afirmó, buscan deteriorar la relación bilateral.

“Hay mucho diálogo con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas, no lo creo”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum sostuvo que, pese a las diferencias que han surgido en las últimas semanas, la comunicación entre ambos gobiernos se mantiene activa en distintos niveles y abarca áreas diplomáticas, de seguridad y defensa.

“Lo que queremos es una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con todas sus áreas”, señaló.

La mandataria explicó, además, que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, mantiene contacto permanente con funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, mientras que el gabinete de seguridad mexicano sostiene comunicación constante con sus contrapartes estadounidenses.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en medio de recientes fricciones derivadas de temas de seguridad, narcotráfico y presuntos actos de injerencia denunciados por el Gobierno mexicano.

No obstante, la mandataria insistió en que las diferencias no deben atribuirse directamente a Trump.

“Yo creo que son sectores de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México. Que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos por razones ideológicas principalmente y que no quieren que haya una buena relación”, afirmó.

Según la presidenta, esos grupos mantienen vínculos con sectores conservadores mexicanos que también buscan confrontar a su administración.

“Esos sectores en México que se vinculan con sectores de derecha de todo el mundo y particularmente Estados Unidos, pues son los que se vinculan y buscan que no haya una buena relación entre nuestros países”, dijo.

Pese a ello, Sheinbaum reiteró que su Gobierno seguirá apostando por la cooperación bilateral, aunque defendiendo la soberanía nacional.

“Puede tener muchas diferencias con el gobierno de Estados Unidos, pero lo que buscamos son las coincidencias”, sostuvo.

La gobernante también subrayó la importancia de mantener un diálogo directo con Trump para resolver desacuerdos.

“La comunicación de manera personal con el presidente Trump es muy importante. Porque en esas comunicaciones yo le digo lo que pienso (…) él me dice lo que él piensa y yo le digo lo que yo pienso y siempre hemos llegado a acuerdo”, afirmó.

Las relaciones bilaterales se han tensado en las últimas semanas tras la acusación de Washington de extradición del gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios del estado por presuntos vínculos con el narcotráfico, algo que México ha rechazo por considerar que no cuenta con pruebas. EFE

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