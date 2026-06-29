Sheinbaum rechaza reportaje de The New York Times sobre gobernadores informantes de EE.UU.

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Ciudad de México, 29 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó este lunes un reportaje de The New York Times que aseguró que al menos una decena de gobernadores y legisladores del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) habrían ofrecido colaborar como informantes con autoridades de EE.UU., y afirmó que su Gobierno no tiene conocimiento de ninguna cooperación de ese tipo.

«¿Cómo puede haber una nota siendo un periódico que se dice ser de los mejores periódicos del mundo? Me dijeron, una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos. Esa es la nota», expresó la mandataria durante su conferencia matutina.

Se trata de la primera reacción pública de la gobernante mexicana sobre la publicación del diario estadounidense, que además señaló a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, como presuntos objetivos de investigaciones de autoridades estadounidenses por corrupción.

La mandataria puso en duda la solidez de la información difundida por el periódico neoyorquino y respaldó la postura de Durazo, quien envió una carta al diario para rechazar las afirmaciones y solicitar una rectificación.

«El gobernador Durazo envió una carta diciendo que no era cierto. Entonces, no tenemos nosotros ninguna información y la verdad, pues debería de darse mayor contexto, ¿no? Porque como que una fuente me dijo que 10 personas o no sé cuántas están informando», señaló.

El reportaje, publicado el pasado 27 de junio, afirmó que una iniciativa de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) había llevado a funcionarios y políticos de Morena a proporcionar información sobre integrantes de su propio partido, presuntamente para adelantarse a posibles investigaciones en su contra.

Asimismo, indicó que Durazo y Villarreal se encontraban entre los objetivos de indagatorias estadounidenses. Ambos mandatarios han rechazado públicamente esas versiones.

«No tenemos nosotros ninguna información de que nadie esté cooperando con el Gobierno de Estados Unidos o el Departamento de Justicia o para proporcionar información», afirmó.

«Una de las personas que es nombrada dice que se corrija porque no es verdad», agregó.

La controversia se produce en medio de recientes acusaciones y versiones publicadas en medios estadounidenses sobre presuntos vínculos de políticos mexicanos con actividades ilícitas, rechazados por los funcionarios aludidos y que han generado tensiones internas en Morena. EFE

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