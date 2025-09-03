Sheinbaum recibe a Marco Rubio en medio de la ofensiva de EE.UU. contra el narcotráfico

Ciudad de México, 3 sep (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este miércoles al secretario de Estado, Marco Rubio, en el Palacio Nacional, donde mantendrán una reunión sobre la cooperación en diversos frentes, con especial énfasis en la lucha contra el crimen organizado en un momento en el que Washington ha redoblado su ofensiva contra los carteles de la droga. EFE

