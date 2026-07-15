Sheinbaum recibe a presidente de Panamá centrada en el

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Ciudad de México, 15 jul (EFE).- La presidenta de México Claudia Sheinbaum recibió este miércoles a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, en el Palacio Nacional de Ciudad de México, para llevar a cabo una reunión centrada en asuntos económicos y en la defensa de la neutralidad del Canal de Panamá, una petición que el Gobierno panameño ha promovido ante distintos países.

El encuentro estará enfocado, según han revelado ambas naciones, en abordar asuntos como «el intercambio comercial, las inversiones, el desarrollo agropecuario, la seguridad, las aduanas y la cooperación» binacional. EFE

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