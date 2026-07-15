The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Sheinbaum recibe a presidente de Panamá centrada en el

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad de México, 15 jul (EFE).- La presidenta de México Claudia Sheinbaum recibió este miércoles a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, en el Palacio Nacional de Ciudad de México, para llevar a cabo una reunión centrada en asuntos económicos y en la defensa de la neutralidad del Canal de Panamá, una petición que el Gobierno panameño ha promovido ante distintos países.

El encuentro estará enfocado, según han revelado ambas naciones, en abordar asuntos como «el intercambio comercial, las inversiones, el desarrollo agropecuario, la seguridad, las aduanas y la cooperación» binacional. EFE

csr/afs/nvm

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR