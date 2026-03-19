Sheinbaum recibe al presidente alemán en Cancún para tratar inversión y comercio

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Cancún (México), 19 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este jueves en Cancún, en el Caribe mexicano, al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, en una reunión donde abordarán la cooperación comercial, inversión, educación y cultura, poco antes de la firma de la modernización del acuerdo con la Unión Europea (UE).

La gobernante mexicana recibió a Steinmeier en el Museo Maya de Cancún alrededor del mediodía, acompañada por integrantes de su gabinete y funcionarios alemanes.

Entre los miembros del gabinete legal de la presidenta, acudieron el canciller, Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Hacienda, Edgar Amador; la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Tras un encuentro previo, el canciller De la Fuente subrayó en un comunicado que «las empresas alemanas han desempeñado un papel esencial en el desarrollo de la base industrial mexicana, particularmente en sectores como el automotriz, la ingeniería, los químicos, el farmacéutico y la manufactura avanzada».

Asimismo, indicó que México es el principal socio comercial de Alemania en América Latina, con más de 2.100 empresas alemanas operando en el país y generando más de 300.000 empleos.

Ambos encabezaron una breve ceremonia protocolaria en la que se entonaron los himnos nacionales de México y Alemania, para posteriormente recorrer el recinto.

Se trata de la segunda visita de Steinmeier a México, en esta ocasión acompañado por una comitiva oficial y una delegación de empresarios alemanes.

De acuerdo con la presidenta mexicana, durante el encuentro se prevé abordar temas como cooperación comercial, inversión, educación y cultura, en el contexto de la modernización del acuerdo global entre México y la Unión Europea, que definirá las relaciones bilaterales en las próximas décadas.

Tras la reunión, Sheinbaum tiene previsto ofrecer un discurso en la inauguración de la 89 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM), que se celebra también en Cancún. EFE

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