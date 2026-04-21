Sheinbaum recibe al representante comercial de EEUU en consultas previas a la revisión del T-MEC

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo el lunes una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un contexto marcado por la preocupación en torno a los sectores automotriz y del acero locales.

El funcionario estadounidense visitó México para participar en consultas previas al proceso de revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T‑MEC, que esta previsto concluya el 1 de julio, informaron autoridades en un comunicado conjunto.

Sheinbaum dijo poco antes del encuentro, en su habitual conferencia de prensa, que a México le «importa mucho el tema del acero, el aluminio y los automóviles» y que esperaría un acuerdo previo.

«Queremos que permanezca el tratado con algunas mejoras», dijo la mandataria.

El acuerdo entre los tres países se revisará este año por primera vez desde que entró en vigor en 2020. El proceso tiene lugar en medio de la ofensiva del presidente Trump contra el libre comercio mundial y sus socios norteamericanos, a quienes ha amenazado incluso con abandonar el tratado.

La primera negociación formal iniciará la semana del 25 de mayo del 2026 en la Ciudad de México, indicó la declaración.

Sheinbaum mencionó que la parte estadounidense busca el fortalecimiento de «las reglas de origen para evitar que entren productos de otros países y solamente pasen por México sin un valor agregado y lleguen a Estados Unidos».

En ese sentido, Sheinbaum recordó que desde el 1 de enero México impuso aranceles de hasta 35% a naciones con las que no tiene un tratado comercial, que impactan principalmente a China.

«Mientras más se fortalezcan las reglas de origen, mejor», indicó la presidenta mexicana.

La mandataria y Greer dialogaron «sobre las relaciones comerciales y económicas entre México y Estados Unidos, de cara a la Revisión Conjunta del T-MEC el 1 de julio», informaron en una declaración en común el funcionario estadounidense y el secretario de Comercio mexicano, Marcelo Ebrad.

El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, dijo más tarde a la prensa que representantes de la industria del acero plantearon el efecto que ha tenido en sus actividades la norma 232, que permite limitar la importación de algunos productos para proteger la seguridad nacional.

«Fue muy buena reunión», dijo Ebrard, sin dar mayores detalles.

Greer sostuvo un encuentro con representantes del sector automotriz, una industria considerada la joya de la corona del comercio norteamericano, añadió Ebrad.

Esta industria ha pedido evitar un endurecimiento de las «reglas de origen», es decir, el porcentaje de componentes nacionales o regionales que deben tener los vehículos fabricados en la región.

lp/dga