Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a líderes de la industria automotriz en México

Ciudad de México, 28 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este miércoles una reunión con líderes de la industria automotriz, la cual aporta un 4,5 % al Producto Interno Bruto (PIB) del país, en medio de las presiones arancelarias de Estados Unidos y la próxima negociación del tratado comercial con EE.UU. y Canadá (T-MEC).

«En Palacio Nacional encabezamos la reunión con directores ejecutivos de la industria automotriz en México, que aporta 4,5 % al producto interno bruto», apuntó Sheinbaum, en un breve mensaje en redes sociales.

La mandataria mexicana agregó que, a través de «una comisión intersecretarial», el Gobierno avanza en la construcción de un plan integral para atender los retos del sector.

El encuentro en la sede del Ejecutivo mexicano ocurre días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que «no necesita» productos fabricados en México ni en Canadá y que «ni siquiera pensaba» en el tratado comercial que tiene con sus vecinos norteamericanos, durante un recorrido por una planta automotriz de Ford en Detroit (EE.UU.).

No obstante, Sheinbaum ha sostenido en repetidas ocasiones que la relación con EE.UU. va a seguir pese a los comentarios del mandatario.

Trump ha tensado la relación con sus socios comerciales por su política arancelaria, y el pasado diciembre dijo que posiblemente dejará expirar el T-MEC en 2026 y que buscará un nuevo acuerdo con sus vecinos.

El sector automotriz ha sido uno de los afectados por la política arancelaria de Trump en 2025, que llegó a imponer aranceles de hasta 25 % a los automóviles y a las autopartes importados a Estados Unidos, aunque con ciertas exenciones bajo el paraguas del T-MEC.

El T-MEC, negociado durante el primer mandato de Trump, entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el presidente estadounidense consideraba perjudicial para su país.

Los tres países deben revisar el tratado en 2026 y decidir si lo extienden, una medida que cuenta con el respaldo tanto de México como de Canadá. EFE

