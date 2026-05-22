Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Von der Leyen y a Costa para la cumbre UE-México

1 minuto

Ciudad de México, 22 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este viernes en el Palacio Nacional (sede del Poder Ejecutivo) de la capital del país a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, antes de iniciar la cumbre entre ambas delegaciones.

Cerca de las 10:00 hora local (16:00 GMT) la mandataria mexicana recibió a ambos líderes del bloque europeo, dando por iniciado el encuentro de alto nivel de México y la UE, en lo que será la primera cumbre bilateral en más de una década entre la UE y México.

Von der Leyen y Costa accedieron a Palacio Nacional acompañados por Sheinbaum para realizar la protocolaria fotografía oficial.

Posteriormente, una banda de música interpretó el himno del país latinoamericano y la ‘Oda a la Alegría’, el himno de la Unión Europea de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven.

La cumbre servirá para firmar el Acuerdo Global Modernizado, que potenciará los lazos comerciales y económicos de México con los países integrantes del bloque europeo.

Para la Administración de Sheinbaum, supone acercarse a la economía de la UE y explorar nuevas oportunidades de inversión y de cooperación en el contexto internacional actual. EFE

des/csr/nvm

(foto)(video)