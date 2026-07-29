Sheinbaum recibirá a presidente de Banco Mundial para evaluar financiamiento a Plan México

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Ciudad de México, 29 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que sostendrá una reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, para analizar mecanismos de financiamiento que fortalezcan el Plan México, la estrategia económica de su Gobierno orientada a incrementar la producción nacional, generar empleos y atraer inversiones.

«Hoy viene a las 4 de la tarde, lo recibo. Ha estado trabajando muy de cerca con la Secretaría de Hacienda en el fortalecimiento del Plan México, principalmente en esquemas que ellos tienen de préstamos a empresas privadas para el desarrollo de cierta política. En este caso, es el Plan México», declaró la mandataria durante su conferencia matutina.

La gobernante mexicana explicó que el objetivo de estos mecanismos es respaldar proyectos productivos que contribuyan a fortalecer la economía nacional mediante una mayor participación de la iniciativa privada.

«Plan México significa producir más con más empleos y mejor remunerados para el mercado interno y para la exportación», afirmó.

Asimismo, Sheinbaum afirmó que el interés mostrado por el Banco Mundial refleja el respaldo internacional a la estrategia económica presentada por su Gobierno, la cual busca aumentar el contenido nacional de las cadenas productivas, sustituir importaciones, fortalecer la industria y consolidar a México como un destino atractivo para la inversión.

«Sí, en efecto, han estado muy interesados en el Plan México y hoy a las 4 de la tarde lo recibo», agregó.

El Plan México constituye uno de los principales ejes económicos de la Administración de Sheinbaum y contempla una mayor coordinación entre el sector público y privado para impulsar proyectos industriales, de infraestructura y de innovación tecnológica, en un contexto marcado por la reconfiguración de las cadenas globales de suministro y por la revisión de las reglas comerciales para la industria manufacturera en Norteamérica.

El anuncio de la visita de Banga, ocurre luego del anuncio de la automotriz surcoreana KIA de destinar 649 millones de dólares para producir por primera vez un vehículo totalmente eléctrico en el país, así como proyectos orientados a incrementar el contenido nacional de la producción manufacturera.

Además, se da en un momento en que el Ejecutivo busca ampliar las fuentes de financiamiento para acelerar la ejecución del Plan México, una estrategia con la que pretende elevar la competitividad del país, atraer inversiones de alto valor agregado y generar empleos mejor remunerados tanto para el mercado interno como para las exportaciones. EFE

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