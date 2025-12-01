Sheinbaum recibirá al presidente de Singapur para impulsar lazos con Asia-Pacífico

Ciudad de México, 30 nov (EFE).- La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá este lunes al mandatario de Singapur, Tharma Shanmugaratnam, en su primera visita de Estado a México, un acercamiento que busca fortalecer los vínculos con Asia-Pacífico mientras el país intenta diversificar alianzas ante la presión arancelaria de Estados Unidos.

El viaje de Shanmugaratnam, hasta el 3 de diciembre, incluye una ceremonia de bienvenida encabezada por Sheinbaum en el Palacio Nacional este lunes y una reunión bilateral orientada a reforzar los lazos económicos y políticos entre ambas naciones.

El encuentro llega en un contexto global marcado por una nueva escalada arancelaria de Estados Unidos, lo que ha generado tensión en el comercio y desaceleración económica.

Por ello, la visita representa una oportunidad para México de proyectarse como un interlocutor atractivo para socios de Asia-Pacífico.

También se prevé que la reunión detone oportunidades de colaboración en comercio, inversión y tecnología, en el marco del Plan México del Gobierno de Sheinbaum para fortalecer la economía frente a las presiones de Estados Unidos.

La visita de Shanmugaratnam es la primera de un líder asiático a México tras la toma de posesión de Sheinbaum como presidenta en octubre de 2024.

El 7 de noviembre pasado, Sheinbaum recibió al presidente francés, Emmanuel Macron, en una apuesta por reforzar los vínculos económicos, políticos y comerciales.

Dicho encuentro se trató, por su parte, de la primera visita oficial de un líder europeo durante la presidencia de Sheinbaum. EFE

