The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Sheinbaum recibirá al presidente de Singapur para impulsar lazos con Asia-Pacífico

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 30 nov (EFE).- La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá este lunes al mandatario de Singapur, Tharma Shanmugaratnam, en su primera visita de Estado a México, un acercamiento que busca fortalecer los vínculos con Asia-Pacífico mientras el país intenta diversificar alianzas ante la presión arancelaria de Estados Unidos.

El viaje de Shanmugaratnam, hasta el 3 de diciembre, incluye una ceremonia de bienvenida encabezada por Sheinbaum en el Palacio Nacional este lunes y una reunión bilateral orientada a reforzar los lazos económicos y políticos entre ambas naciones.

El encuentro llega en un contexto global marcado por una nueva escalada arancelaria de Estados Unidos, lo que ha generado tensión en el comercio y desaceleración económica.

Por ello, la visita representa una oportunidad para México de proyectarse como un interlocutor atractivo para socios de Asia-Pacífico.

También se prevé que la reunión detone oportunidades de colaboración en comercio, inversión y tecnología, en el marco del Plan México del Gobierno de Sheinbaum para fortalecer la economía frente a las presiones de Estados Unidos.

La visita de Shanmugaratnam es la primera de un líder asiático a México tras la toma de posesión de Sheinbaum como presidenta en octubre de 2024.

El 7 de noviembre pasado, Sheinbaum recibió al presidente francés, Emmanuel Macron, en una apuesta por reforzar los vínculos económicos, políticos y comerciales.

Dicho encuentro se trató, por su parte, de la primera visita oficial de un líder europeo durante la presidencia de Sheinbaum. EFE

mjc/lnm

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR