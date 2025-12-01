Sheinbaum recibirá este lunes al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam

2 minutos

Ciudad de México, 30 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibirá este lunes a su homólogo de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, en una visita que coincide con el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El viaje de Shanmugaratnam, del 30 de noviembre al 3 de diciembre, se trata de su primer visita de Estado a México como presidente de Singapur.

El lunes, Sheinbaum encabezará una ceremonia de bienvenida en Palacio Nacional, para después sostener un encuentro con Shanmugaratnam con el objetivo de fortalecer los lazos económicos y políticos entre las naciones.

El encuentro llega en un contexto global marcado por una nueva escalada arancelaria de Estados Unidos, lo que ha generado tensión en el comercio y desaceleración económica.

Por ello, la visita representa una oportunidad para México de proyectarse como un interlocutor atractivo para socios de Asia-Pacífico.

También se prevé que la reunión detone oportunidades de colaboración en comercio, inversión y tecnología, en el marco del Plan México del Gobierno de Sheinbaum para fortalecer la economía frente a las presiones de Estados Unidos.

La visita de Shanmugaratnam es la primera de un líder asiático a México tras la toma de posesión de Sheinbaum como presidenta en octubre de 2024.

El 7 de noviembre pasado, Sheinbaum recibió al presidente francés, Emmanuel Macron, en una apuesta por reforzar los vínculos económicos, políticos y comerciales.

Dicho encuentro se trató, por su parte, de la primera visita oficial de un líder europeo durante la presidencia de Sheinbaum. EFE

mjc/sbb