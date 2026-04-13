Sheinbaum reconoce «acercamiento» entre México y España antes de su viaje a Barcelona

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Ciudad de México, 13 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que «nunca» se ha roto la relación diplomática con España y reconoció el reciente «acercamiento» bilateral, días antes de su primer viaje a ese país desde que asumió el cargo en 2024.

«Nunca se ha roto la relación diplomática con España, nunca. Bueno, en la época de (la dictadura de Francisco) Franco (1939-1975). Pero desde que vino aquella carta del (ex)presidente (Andrés Manuel) López Obrador (2018-2024) al rey de España, las relaciones diplomáticas continúan», señaló durante su conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, Sheinabum reconoció que «ha habido un acercamiento distinto en el último año, tanto del Gobierno español como del propio rey de España», aunque insistió en que se deben reconocer los abusos cometidos durante la conquista. EFE

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