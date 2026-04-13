Sheinbaum reconoce «acercamiento» entre México y España antes de su viaje a Barcelona

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Ciudad de México, 13 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que “nunca” se ha roto la relación diplomática con España y reconoció el reciente «acercamiento» bilateral, aunque insistió en que se deben reconocer los abusos cometidos durante la conquista española, días antes de realizar su primer viaje al país europeo desde que asumió el cargo en 2024.

“Nunca ha habido, nunca se ha roto la relación diplomática con España, nunca. Bueno, en la época de la (dictadura de Francisco) Franco (1939-1975). Pero desde que vino aquella carta del (ex)presidente (Andrés Manuel) López Obrador (2018-2024) al rey de España, las relaciones diplomáticas continúan”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, Sheinbaum reconoció que “ha habido un acercamiento distinto en el último año, tanto del Gobierno español como del propio rey de España”. EFE

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