Sheinbaum reconoce escaso crecimiento de México pero destaca economía “sólida”

Ciudad de México, 21 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este viernes que el país no registró el crecimiento económico esperado en 2025, pero defendió que la economía “está sólida” y que el modelo impulsado por su Gobierno continúa funcionando pese al contexto internacional adverso.

La jefa de Estado explicó que el menor dinamismo económico no está relacionado con factores internos o con reformas impulsadas por su administración, como acusan sus opositores, sino con “múltiples variables externas”, entre ellas la desaceleración económica en Estados Unidos, principal socio comercial de México.

“No tuvimos tanto crecimiento este año por muchas razones. No tiene que ver, como dicen nuestros adversarios políticos, con la reforma al Poder Judicial. Tiene que ver con cómo ha crecido la economía de Estados Unidos, la situación de aranceles internacionales”, afirmó durante su conferencia de prensa diaria.

Señaló que la caída de la demanda estadounidense, particularmente de automóviles, ha reducido las exportaciones mexicanas del sector, una de las principales ramas de la economía nacional.

También destacó que, aun con el menor crecimiento del PIB, otros indicadores muestran fortaleza económica.

“Está aumentando el empleo. Octubre fue el año de mayor número de empleos históricos en el país y un crecimiento en el mes de octubre muy importante”, subrayó.

Añadió que la reciente incorporación de trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social es un avance que “no lo mide el PIB”, pero sí refleja bienestar.

La presidenta cuestionó que el PIB sea el indicador dominante para evaluar la economía, al señalar que no refleja mejoras en educación, reducción de la desigualdad ni avances en derechos sociales. EFE

