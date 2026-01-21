Sheinbaum reitera el apoyo de México a Cuba: «Siempre vamos a estar ahí»

Ciudad de México, 21 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que el país «siempre va a estar ahí» para apoyar a Cuba con petróleo y ayuda humanitaria, en medio del bloqueo de Estados Unidos y la reducción del suministro energético en la isla desde Caracas, tras la intervención militar estadounidense en Venezuela a inicios de enero.

«Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí. Es una relación con el pueblo cubano (que vive) en condiciones de mucha dificultad», indicó Sheinbaum, en una conferencia de prensa diaria. EFE

