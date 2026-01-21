Sheinbaum reitera el apoyo de México a Cuba: «Siempre vamos a estar ahí»

Ciudad de México, 21 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que el país «siempre va a estar ahí» para apoyar a Cuba con petróleo y ayuda humanitaria, en medio del bloqueo de Estados Unidos y la reducción del suministro energético en la isla desde Caracas, tras la intervención militar estadounidense en Venezuela a inicios de enero.

«Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí. Es una relación con el pueblo cubano (que vive) en condiciones de mucha dificultad», indicó Sheinbaum en conferencia de prensa diaria.

La mandataria mexicana precisó que el envío de petróleo a la isla no es «a costa» del pueblo de México, como ha criticado la oposición.

«No es a costa, porque es muy poco realmente, de lo que se produce es muy poco lo que se envía, pero es un apoyo solidario», aseguró.

Sheinbaum dijo además que los envíos humanitarios a Cuba son parte de la tradición de la política exterior mexicana, tras el bloqueo económico a la isla en 1996 por parte de Estados Unidos.

Recordó que México fue el único país que en su momento se opuso a ese bloqueo y que, desde entonces, todos los gobiernos mexicanos han mantenido relación con Cuba.

Señaló que el gobierno del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (20212-2018) le quitó deuda petrolera a la isla y que el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) envió petróleo, tanto por contrato como por razones humanitarias, una política que su administración ha decidido continuar.

Agregó que este asunto va en línea con la política exterior de México, marcada por la «fraternidad».

«Y eso no tiene por qué desaparecer», zanjó la presidenta mexicana.

México se ha configurado como el principal proveedor de petróleo y derivados a Cuba, elevando el costo geopolítico en su relación con Estados Unidos, que impulsó restricciones de suministro a la isla desde Venezuela, según especialistas consultados por EFE.

Tan solo el segundo fin de semana de enero llegó a la bahía de La Habana el buque petrolero Ocean Mariner, cargado con unos 86.000 barriles de combustible procedente de México, según el Instituto de Energía de la Universidad de Texas. EFE

