Sheinbaum reivindica libertad de expresión ante debate por derechos de audiencias

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Ciudad de México, 2 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reivindicó este domingo la libertad de expresión como uno de los principios de su Gobierno, en medio de llamados de organizaciones y de la Iglesia católica para que la regulación de los derechos de las audiencias no derive en censura previa.

Durante un acto público en Oaxaca, sur de México, Sheinbaum enumeró la libertad, la justicia social, la democracia, la soberanía y la independencia entre los principios que, afirmó, defiende la denominada cuarta transformación.

“La libertad del pueblo de México, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, la libertad de las ideas, pero sobre todo la libertad está asociada al bienestar. Porque no se es libre cuando no se tiene suficiente bienestar, por eso lo que defendemos es el bienestar”, expresó.

La mandataria vinculó además la democracia con el “gobierno del pueblo” y sostuvo que la soberanía emana de la ciudadanía, mientras defendió que sean los mexicanos quienes decidan lo que ocurre en el país sin injerencias extranjeras.

Sus declaraciones se producen mientras la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) mantiene hasta el 21 de agosto una consulta pública sobre los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que prevén códigos de ética, defensores de las audiencias y mecanismos de queja para radio y televisión.

La CRT sostiene que el proyecto busca garantizar información veraz, plural, clara, respetuosa e incluyente y que permitirá la intervención del regulador cuando una persona discrepe de la resolución del defensor o cuando un medio no atienda una recomendación.

En contraste, la Arquidiócesis Primada de México advirtió este fin de semana que ninguna autoridad administrativa debe determinar la “veracidad, legitimidad o aceptabilidad” de las opiniones y pidió que la regulación no abra la puerta a censura previa.

Antes, especialistas y organizaciones como Artículo 19 habían advertido sobre posibles intervenciones gubernamentales en líneas editoriales, así como discrecionalidades para solucionar los conflictos en la materia y una falta total de independencia.

La discusión ocurre en un país que mantiene importantes desafíos para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Articulo 19 documentó 451 agresiones contra la prensa durante 2025, equivalente a una cada 20 horas, además de una desaparición y siete asesinatos de periodistas.

Sheinbaum ya había sostenido al presentar la consulta que el objetivo no es censurar, sino proteger el derecho constitucional a la información, postura con la que el Gobierno defiende los nuevos mecanismos ante las críticas sobre sus posibles alcances en México. EFE

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