Sheinbaum remarcó ante Mullin que no hay «no subordinación» de México con EEUU

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Ciudad de México, 22 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este viernes que tras su reunión con el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU, Markwayne Mullin, quedó «muy claro» que la colaboración entre ambos países es de coordinación y que «no hay subordinación».

«Quedó muy claro que la colaboración entre Estados Unidos y México es eso, es colaboración, es coordinación, que no hay subordinación y que es mejor para ambos países coordinarnos bien», declaró la mandataria mexicana en su conferencia de prensa diaria.

Sobre su reunión del jueves con Mullin, añadió que el funcionario estadounidense realizó un «reconocimiento» al trabajo en materia de seguridad por parte de las autoridades mexicanas, a la vez que le planteó hacer «más de seguido» las reuniones bilaterales de entendimiento para que «no haya malos entendidos».

«Se quedó que la próxima reunión de este grupo es en junio y que a partir de ahí pues se siga trabajando en la colaboración. Entonces ese fue el tono de la reunión. Se presentó pues los resultados de seguridad, cómo estamos colaborando», dijo Sheinbaum.

Asimismo, la presidenta afirmó que le explicó al secretario de Seguridad Nacional de EE.UU que las operaciones conjuntas en territorio mexicanos no están permitidas por las leyes del país, por lo que «la colaboración tiene que ser en otro marco».

«La verdad creo que fue una buena reunión. De ambas partes coincidimos en seguir trabajando, colaborando, pues lo puse ahí en el marco de respeto que tienen ellos hacia México y nosotros hacia Estados Unidos», concluyó.

La visita de Mullin, quien asumió el cargo hace menos de dos meses, representa el primer viaje a México de un miembro del gabinete presidencial de Donald Trump en 2026; y se produce después de la visita realizada en septiembre del año pasado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El acercamiento bilateral también ocurre pocos días después de la llamada telefónica entre Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la mandataria mexicana calificó como «cordial y excelente».

La relación bilateral atraviesa un momento delicado tras la acusación formal del Departamento de Justicia estadounidense contra diez altos funcionarios del estado de Sinaloa, incluido el gobernador oficialista, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas, señalamientos que el Gobierno mexicano ha dicho que deben sustentarse con pruebas para proceder legalmente.

Al encuentro también asistieron altos funcionarios mexicanos como el canciller, Roberto Velasco, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; mientras que a Mullin lo acompañó Johnson. EFE

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