Sheinbaum responde a EE.UU. que también debe garantizar condiciones para las inversiones

2 minutos

Ciudad de México, 24 abr (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que Estados Unidos también debe garantizar condiciones para que las empresas busquen invertir en aquel país, tras las declaraciones del embajador Ronald Johnson que aseguró que en México debe haber certeza para que el sector privado invierta.

“Digamos que es lo que estamos haciendo. Ellos allá y nosotros acá. Porque ellos en Estados Unidos, pues también es importante que haya un ambiente para las empresas para la inversión, libre de corrupción, con certezas jurídicas y en México también”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de la gobernante mexicana ocurre luego de que Johnson afirmara el jueves, durante la colocación de la primera piedra del megaproyecto de metanol Pacífico Mexinol en Sinaloa, que para que “la inversión prospere (en México) el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción”.

El diplomático estadounidense subrayó que “sin estas condiciones, las inversiones no avanzan”, aunque destacó el inicio del proyecto como una muestra de confianza en el futuro de América del Norte y de la cooperación bilateral entre ambos países.

Johnson precisó que la inversión de 3.300 millones de dólares en Pacífico Mexinol constituye una de las mayores realizadas por una empresa extranjera en México y que la planta, prevista para operar en 2029, será la instalación de metanol de ultra bajas emisiones más grande del mundo.

Asimismo, reiteró que ninguna empresa destina recursos a lugares donde “las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional”.

La respuesta de la presidenta mexicana se produce en vísperas del inicio de la revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para el próximo 26 de mayo, en un contexto marcado por nuevas conversaciones bilaterales sobre comercio, inversión y política energética.

El posicionamiento también coincide con un momento clave en la relación económica entre ambos países, cuya balanza comercial asciende a 873.000 millones de dólares anuales, según datos expuestos por el embajador estadounidense. EFE

csr/afs/gpv

(foto)