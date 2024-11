Sheinbaum responde a Trudeau que el T-MEC trilateral «es muy bueno» para Canadá

Ciudad de México, 22 nov (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió este viernes al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que a Canadá le beneficia el acuerdo comercial trilateral con Estados Unidos y México (T-MEC), y cuya revisión prevista para 2026 está envuelta en críticas de algunos funcionarios canadienses.

«El tratado es muy bueno para los tres países, es muy bueno para Canadá, es muy bueno para Estados Unidos, y es muy bueno para México», defendió Sheinbaum en su conferencia matutina.

La polémica nació tras la controvertida idea de expulsar a México del tratado lanzada inicialmente por Doug Ford, primer ministro de la provincia de Ontario, la más industrial de Canadá y donde se concentra el sector del automóvil en el país, que recriminó a las autoridades mexicanas no imponer los mismos aranceles que EE.UU. y Canadá han anunciado a los vehículos chinos.

Ante la presión de los líderes provinciales, Trudeau argumentó el jueves que «lo ideal» es «un mercado norteamericano unido, pero a la espera de las decisiones y elecciones que ha hecho México».

«En Norteamérica este tratado hace que nos complementemos, que nuestras economías crezcan, tengan desarrollo y bienestar, que finalmente es el objetivo que nosotros estamos planteando, lo platiqué en su momento con el primer ministro de Canadá, hay que ver en particular a qué se refería con ‘la decisión de México’, pero él sabe que nuestra intención es que siga el tratado», contestó Sheinbaum.

Las preocupaciones sobre la próxima revisión del T-MEC en 2026 crecen tras la victoria presidencial en Estados Unidos de Donald Trump, quien negoció este acuerdo comercial en su primer gobierno (2017-2021) y ahora amenaza con aranceles a México, principal socio comercial en el mundo de los norteamericanos.

«El primer ministro (Trudeau) no está de acuerdo en sacar a México del tratado, me lo comentó muy claramente (en el G20) y acordamos seguir dialogando, ellos tienen sus propias elecciones pronto, entonces también usan estos temas como parte de la campaña electoral, pero el primer ministro no está de acuerdo», había apuntado Sheinbaum este jueves. EFE

