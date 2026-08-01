Sheinbaum se compromete a recibir en Ciudad de México a maestros de la CNTE de Oaxaca

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Oaxaca (México), 31 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió este viernes a reunirse el próximo 13 de agosto con maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que protestaron y se movilizaron en la Ciudad de México para presionar al Gobierno federal con demandas laborales y salariales durante el inicio de la pasada Copa Mundial de fútbol.

Los docentes detuvieron el vehículo donde viajaba Sheinbaum cerca de la ciudad de Oaxaca, donde la mandataria cumple una gira de trabajo para solicitarle que sea ella quien encabece una reunión que permita reanudar las negociaciones con la CNTE.

En Santiago Suchilquitongo, un municipio ubicado a unos 35 kilómetros de la capital de Oaxaca, un grupo de sesenta maestros disidentes, esperó a la presidenta en el acceso a este municipio.

En el lugar, la mandataria fue abordada por la secretaria general de la sección 22 de la CNTE, Yenny Pérez Martínez, quien le entregó un documento con las peticiones que se dejaron pendientes en las pasadas negociaciones de los educadores con el Gobierno federal previo al arranque del Mundial FIFA 2026.

En un primer acercamiento, la dirigente magisterial solicitó, sin éxito, a la presidenta Sheinbaum reunirse con los maestros durante este fin de semana en Oaxaca.

“Está difícil porque yo voy a estar aquí hasta el domingo pero los recibo allá en la ciudad si quieres”, respondió Sheinbaum.

Al final y sin mayores incidencias, Sheinbaum se comprometió a recibirlos con fecha y hora, pero únicamente con la Sección 22 de Oaxaca, precisó la mandataria.

«A las 11 de la mañana, a la 22 nada más, el jueves 13 a las 11.00 de la mañana”, precisó Sheinbaum.

Las principales peticiones, le recalcó la dirigente, son la abrogación de la Ley del ISSSTE que contempla el sistema de pensiones y la Reforma Educativa promulgada en la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“Queremos un diálogo resolutivo”, enfatizó la dirigente de la gremial de los maestros de Oaxaca.

Tras el breve diálogo, la comitiva Sheinbaum ingresó a Santiago Suchilquitongo donde se presentó el Plan Nacional de Maíz Nativo, ‘El Maíz es tu raíz’, que promueve la protección de las semillas originarias.

Durante el sábado y domingo, la jefa de Estado recorrerá las regiones de la Mixteca y los Valles Centrales, donde inaugurará un centro hospitalario y supervisará obras de pavimentación y apoyos sociales. EFE

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