Sheinbaum se reúne con Carlos Cuerpo de modo virtual ante bloqueos en Ciudad de México

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Ciudad de México, 2 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este martes de modo virtual con el vicepresidente primero del Gobierno español, Carlos Cuerpo, desde la sede de la Secretaría de Economía de México, ya que las protestas en el centro de Ciudad de México impidieron el desplazamiento de la delegación española hasta Palacio Nacional, informaron a EFE fuentes españolas.

Cuerpo, que se encuentra en México de visita oficial, tenía previsto verse con Sheinbaum en Palacio Nacional junto a una delegación de empresarios españoles, pero el centro histórico de la capital mexicana se encuentra bloqueado por la manifestaciones de los maestros mexicanos que demandan mejoras laborales. EFE

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