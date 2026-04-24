Sheinbaum se reúne con la directora de Petrobras para acordar colaboración con Pemex

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Ciudad de México, 24 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que se reunió este viernes en Palacio Nacional con Magda Chambriard, la directora de la estatal petrolera brasileña Petrobras, donde se acordó una colaboración con la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex) en materia de hidrocarburos y biocombustibles.

«Me reuní con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, para establecer una colaboración con Pemex en exploración, producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel», apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

A la reunión también asistieron, por México, la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el director de Pemex, Víctor Rodríguez, mientras por Brasil, además de Chambriard, asistieron otros dos directivos de Petrobras.

Este encuentro ocurrió luego de conversaciones entre Sheinbaum y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y además de la agenda en temas de energía, en el horizonte está una visita oficial de Sheinbaum a Brasil, que podría ocurrir en mayo.

El pasado 24 de marzo, Sheinbaum confirmó que su Gobierno estudiaba una posible alianza energética con Petrobras, planteada directamente por el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y adelantó que los directores de Pemex y Petrobras sostendrían una reunión en abril para evaluar los alcances económicos y técnicos de la posible alianza.

La gobernante mexicana explicó en aquella oportunidad que la reunión entre ambas petroleras sería «clave» para conocer con precisión las posibilidades de cooperación tecnológica y financiera, particularmente en exploración y producción en aguas profundas, sector estratégico para ambos países, y precisó que el planteamiento brasileño estaba enfocado principalmente en petróleo, no en gas.

Sheinbaum agregó que el interés de México en aprender de la industria brasileña del etanol.

El análisis de la alianza se suma a los intercambios técnicos que México y Brasil han mantenido en los últimos meses tras la visita del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, al país a finales de 2025.

La posible colaboración entre Pemex y Petrobras podría abrir la puerta a una cooperación estratégica entre dos de las mayores petroleras estatales del continente, en momentos en que México busca estabilizar la producción de crudo, avanzar hacia la autosuficiencia y diversificar su matriz energética. EFE

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