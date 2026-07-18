Sheinbaum sobre su viaje a la final del Mundial:»Es importante en términos diplomáticos».

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Ciudad de México, 18 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este sábado que su asistencia a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Nueva York «es importante en términos diplomáticos» ya que estarán los mandatarios de los tres países (Estados Unidos, México y Canadá) que coorganizaron el torneo.

En un video publicado en la red social X, Sheinbaum recordó que el viernes recibió una invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y subrayó que también asistirá el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

«Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sede de esta Copa del Mundo y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos», apuntó Sheinbaum.

«Así que vamos a representar a México mañana y estaremos el lunes temprano en la Ciudad de México», añadió.

Según un reporte del periódico La Jornada, que citó fuentes del Gobierno federal, Sheinbaum tenía previsto viajar la tarde de este sábado a Nueva York pero su vuelo fue cancelado por mal clima y ante ello ya se analizan opciones para su traslado, incluida la posibilidad de viajar en una avión de las Fuerzas Armadas de México.

Para el partido de inauguración del Mundial en México, el pasado 11 de junio, Sheinbaum decidió no asistir y prefirió entregar su boleto a una niña indígena, por lo que recibió fuertes críticas, mientras que dos ocasiones asistió a festivales futboleros en Ciudad de México para presenciar partidos de México.

El viaje de Sheinbaum ocurre cuando el Gobierno mexicano alista, junto con la iniciativa privada, sus prioridades para la tercera ronda de negociaciones con Estados Unidos por el tratado entre ambas naciones y Canadá, el T-MEC, prevista entre el martes y el jueves de la próxima semana en Ciudad de México.

Será la primera ronda de la nueva etapa, después de que se produjera la revisión sexenal, que dejó el tratado vigente hasta 2036, pero sujeto a evaluaciones anuales, luego de que Estados Unidos decidió el 1 de julio no extender el acuerdo en sus términos actuales por otros 16 años. EFE

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