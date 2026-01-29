Sheinbaum sostiene «productiva y cordial» llamada con Trump al inicio de revisión de T-MEC

Ciudad de México, 29 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este jueves que sostuvo una conversación “productiva y cordial” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que ambos abordaron temas comerciales y dar continuidad al trabajo conjunto entre sus respectivos equipos.

“Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral”, señaló la mandataria mexicana en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Se trata de la segunda conversación que sostienen ambos mandatarios en el último mes, luego de la amenaza del estadounidense de ataques a carteles mexicanos del narcotráfico y en el inicio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) previsto para este año.

La gobernante mexicana añadió que durante el diálogo se acordó mantener los canales de comunicación abiertos entre ambos gobiernos.

“Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente”, apuntó.

Sheinbaum también destacó que durante la conversación con el mandatario pudo saludar a la primera dama estadounidense, Melania Trump.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria detalló que la llamada duró alrededor de unos 40 minutos y hablaron de varios temas, entre ellos, la seguridad.

“Los dos coincidimos que vamos muy bien”, apuntó la mandataria.

En cuanto a lo comercial, aseguró que aunque abordaron el tema del T-MEC “todavía no hay nada concreto, pero se va avanzando muy bien”.

Según Sheinbaum, durante la conversación también hablaron sobre Canadá, luego del discurso del primer ministro Mark Carney, en el Foro de Davos, en el que criticó las políticas de Trump que ha incrementado las tensiones de cara a la revisión del T-MEC.

“Sí lo mencionamos en la conversación, nosotros planteamos que seguimos manteniendo el acuerdo con los tres países”, aseveró.

Sheinbaum recordó que México tiene “el mejor acuerdo de todo el mundo” al no contar con los aranceles que tienen otros países.

Asimismo, precisó que abordaron el tema de la industria automotriz y los aranceles impuestos por parte de EE.UU. a algunas autopartes mexicanas “seguimos avanzando en ello, no hay todavía una conclusión, pero sí, hablamos del tema”.

La gobernante mexicana, afirmó que Trump también aprovechó para invitarla a visitar Estados Unidos, aunque “no quedamos en alguna fecha en particular”.

El intercambio ocurre en un momento clave de la relación entre México y Estados Unidos, marcada por negociaciones comerciales, cooperación en materia de seguridad y migración, así como por la revisión al T-MEC, en un contexto de tensiones y ajustes en la agenda bilateral tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

El Gobierno mexicano ha reiterado que su relación con Washington se basa en el diálogo, la cooperación y el respeto a la soberanía de ambos países, principios que Sheinbaum ha subrayado desde el inicio de su administración en octubre de 2024. EFE

