Sheinbaum sostiene “muy buena conversación” con Trump y remarca «respeto a soberanías»

Ciudad de México, 12 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que sostuvo una “muy buena conversación” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que abordaron temas como el «respeto a las soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones», en medio de la tensión por la amenaza de ataques terrestres a los carteles del narcotráfico en México.

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”, señaló la mandataria en un mensaje publicado en sus redes sociales. EFE

